الاعلام العبري: منظمات الجريمة بـ(إسرائيل) نقلت نشاطاتها إلى الامارات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، بأن قادة بارزين في منظمات الجريمة بـ"إسرائيل"، بدأوا مؤخرا، في نقل نشاطهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن قادة المنظمات الإجرامية "يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات".

وبيّنت القناة، نقلاً عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية، أن هؤلاء المجرمون "ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون".

وأشارت إلى أن هؤلاء يشترون عقارات في (إمارة) دبي، ويشاركون في مشاريع "غذائية وفندقية، يتخذونها ستارا للإتجار في مخدر الكوكايين وغسل الأموال التي جمعوها في إسرائيل".

وذكرت القناة، أن شرطة الاحتلال تقدر أن هؤلاء المجرمون، سيحاولون غسل مئات الملايين من الدولارات في دبي، وسنفعل كل شيء لوقف ذلك".

ووقّعت (إسرائيل) والإمارات، في منتصف سبتمبر الماضي، على اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، بالإضافة إلى الاتفاق في التعاون المشترك في مجالات عدة، منها الاقتصاد.