مصر توقف برامج "صبايا الخير" لانتهاكه قواعد القانون

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، اليوم الاحد، برنامج "صبايا الخير" لحين انتهاء التحقيقات مع المذيعة ريهام سعيد، والممثل القانوني لقناة "النهار" التي تبث البرنامج.

وأوضح المجلس، عبر صفحة الفيس بوك الرسمية، أن وقف البرامج جاء بعد تقديم شكاوى ضد البرنامج، بسبب ما ورد في حلقة خاصة بـ"رحلات صيد الحيوانات البرية".

وطالب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف المذيعة المصرية، بعدما قامت بتغطية رحلة صيد تستهدف الحيوانات البرية في منطقة صحراوية في مصر، وعلى رأسها الثعالب والذئاب.

واعتذرت قناة النهار في بيان لها، للمشاهدين عن مضمون الحلقة.

ونوهت بأنها حذفت الحلقة من على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، قال إن "حلقة ريهام سعيد، مخالفة تمامًا لميثاق الشرف الإعلامي".

وأضاف أنه "لا يجوز لإعلامي أن يصور حلقة دون أن يعلم مدى قانونيتها". إذ قالت ريهام سعيد أنها كانت لا تعلم أن تلك الرحلة التي قامت بتغطيتها غير قانونية.

يشار إلى أن القانون المصري يجرم تلك الرحلات بشكل واضح.

وتنص المادة (28) من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنه "يحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".