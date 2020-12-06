برشلونة يعلن إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي

أعلن فريق برشلونة الإسباني الأحد عن إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي في أوتار فخذه الأيمن دون تحديد مدة غيابه.

وكشف برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة اللاعب الدولي الفرنسي، لذلك فسيغيب عن المباريات القادمة، وأكد العملاق الكاتالوني أن متابعة إصابة اللاعب وتطورها سيحدد مدة غيابه عن المباريات.

وكان ديمبيلي قد شارك في 8 مباريات مع برشلونة في الليغا هذا الموسم وسجل هدفاً، كما شارك في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا وأحرز 4 أهداف وقام بإهداء تمريرتين حاسمتين.

وشارك الجناح الفرنسي كبديل في مواجه برشلونة أمام مستضيفه قادش ونزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 46، السبت في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل هدف فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.