صحة غزة تعلن توقف المختبر المركزي الخاص بفحص فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، توقف المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضحت صحة غزة، أن المختبر المركزي توقف جراء نفاد مواد الفحص ونطالب كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد حذرت مرارًا بشح المواد المخبرية الخاص بفحص فيروس كورونا، ما ينذر بوجود كارثة صحية، سكان غزة في غنى عنها.

كما وأعلنت الصحة اليوم، ارتفاع معدل وفيات فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 139 لة وفاة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بالإضافة لتسجيل ( 726 ) إصابة جديدة.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 157 حالة.

وأفادت الوزارة أنه تم اجراء 2000 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، و تعافي 623 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 25121 إصابة، كما بلغ اجمالي الحالات النشطة 10591 حالة، واجمالي المتعافين 14391 حالة ، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 375 حالة.