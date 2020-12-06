الرئيس السوداني بشير يعود مجددًا إلى السجن

أكدت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، عودة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى السجن عقب استقرار وضعه الصحي.

وأوضح الاعلام السوداني، أن الرئيس بشير اجرى فحوصات طبية في مستشفى علياء العسكري في مدينة أم درمان، إثر تدهور حالته الصحية.

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس، أبو بكر هاشم الجعلي، قال: "إن عمر البشير عاد إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى".

وأضاف أن الرئيس دخل مستشفى "علياء التخصصي"، بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، لإجراء المزيد من الفحوصات، وذلك لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

كما وأكد أن الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط، فيما أثبتت الفحوصات أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة.

وفي ابريل 2019، احتجز الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في سجن "كوبر" في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد الإطاحة به.