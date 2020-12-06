الاستخبارات الامريكية: لقاء نتنياهو مع بن سلمان هدفه مساعدة الأخير في مواجهة إدارة بايدن

أكد رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق جون برينان، اليوم الاحد، أن اللقاء السري بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، كان هدفه تقديم المساعدة لولي العهد، كي يدافع عن نفسه في مواجهة إدارة جو بايدن وإجراءاتها المحتملة.

وأوضح برينان في حديث له مع وسائل إعلام عرية، أن بن سلمان يبحث عن طرق للدفاع عن نفسه أمام تهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، إضافة لمساعيه تصوير نفسه انه قائد فعلي للسعودية.

ورجح إلى أن علاقات السعودية مع (إسرائيل) ستتطور تدريجيا، بحيث تبدأ بمشاركات في مؤتمرات دولية بغية دفع العلاقات الثنائية للأمام ،وفقًا لصحيفة "هارتس".

وأشار برينان، إلى أن المخابرات الإسرائيلية لها علاقة بماشرة مع المخابرات السعودية، وفق لقوله.

كما رجح "ألا تدخل السعودية دائرة التطبيع العلني مع إسرائيل قبل تسوية القضية الفلسطينية، خاصة في فترة الملك سلمان".

وقبل أسبوعين، أعلنت وسائل إعلام عبرية رسمية، عن لقاء جمع بين بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان في السعودية، سرًا، وبحثا في العديد من القضايا الإقليمية.