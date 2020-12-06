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صحة رام الله تسجل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:06 - 06 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في فلسطين فيروس كورونا في فلسطين
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، خلال 24 ساعة الماضية.

واوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وبيّنت الكيلة، سجلت حالة تعافي جديدة لـ 1758 حالة بعد فحص 6051 عينة

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إنه الصحة سجلت 11 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل (1)، جنين (2)، رام الله والبيرة (3)، طوباس (1)، طولكرم (1)، بيت لحم (2)، نابلس (1)"  قطاع غزة (5) حالات وفاة، مدينة القدس (1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (247)، جنين (149)، نابلس (246)، طولكرم (102)، رام الله والبيرة (179)، سلفيت (37)، قلقيلية (24)، طوباس (51)، بيت لحم (138)، ضواحي القدس (34)، أريحا والأغوار (7)، قطاع غزة (726)، مدينة القدس (393 خلال الأيام الثلاثة الماضية).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (125)، جنين (119)، نابلس (166)، طولكرم (39)، رام الله والبيرة (70)، سلفيت (47)، طوباس (58)، بيت لحم (180)، قلقيلية (91)، أريحا والأغوار (19)،  قطاع غزة (623)، مدينة القدس (221).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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