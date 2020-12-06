قوات الاحتلال تصادر جرافتين زراعيتين في الاغوار الشمالية

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، جرافتين زراعيتين من مزارعين فلسطينيين أثناء عملهما في قرية عاطوف في الاغوار الشمالية شرق الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال منعت المزارعين من الوصول لأراضيهم في المنطقة.

واكد مسؤول ملف الاغوار بطوباس، معتز بشارات، أن قوات الاحتلال صادرت الجرافتين، وتعود ملكيتهما للمواطنين ضياء إبراهيم بني عودة، وأيمن رباح غريب بني عودة، أثناء تواجدهما في القرية والعمل على استصلاح الطرق الزراعية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف منطقة طوباس في الاغوار الشمالية، بهدف طرد السكان الأصليين وإحلال المستوطنات على أراضيهم، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو.