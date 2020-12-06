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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نابلس تعلن عن إجراءات جديدة في ظل انتشار كورونا

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:36 - 06 ديسمبر 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (14) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (14)
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أعلنت محافظة نابلس، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة بشأن الإجراءات السلامة والوقائية والحالة الصحية السائدة في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المحافظة، أنها أغلقت خمس مدارس بشكل كامل في المحافظة، ومديريتي العمل والزراعة لمدة 24 ساعة.

وبيّنت أن الشرطة حررت عشرة مخالفات بحق المركبات العمومية والخاصة المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، كما حررت 133 مخالفة بحق اشخاص مخالفين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي.

وسجلت238 اصابة من اصل 767 فحصًا، حيث بلغت نسبة الاصابات 31%  لهذا اليوم.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش نفذت ببعض الجولات الميدانية على العديد من المنشآت والمقاهي والمطاعم والمدارس في القرى والمدينة والمخيمات.

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