داخلية غزة تنشر ملخص بشان إجراءات الشرطة في متابعة إجراءات السلامة

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، أن الشرطة حررت 292 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، كما حررت 105 مخالفات لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

وبيّن انها حجزت 24 مركبة أخرى تكررت مخالفتها، واغلقت161 محلاً ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة، بينها مقاهٍ ومطاعم.

وأشارت الوزارة، إلى أن أجهزة الشرطة أوقفت 39 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، فيما أجبرت آخرين بتوقيع 58 تعهدات بعدم تكرارها.

وذكرت أنها أوقفت 104 مواطنين مخالفين لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم.

وأنهت 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.