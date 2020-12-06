إليك تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية hd On Time Sport الجديد 2021

إليك تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية On Time Sport الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي الفترة الحالية تزايدت عمليات بحث المواطنين عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث استطاعت الفضائية أن تنافس جميع القنوات في محتواها الرائع في مشاهدة المباريات المحلية والهامة ، لذا حققت ملايين المشاهدات في اليوم الواحد .

وفي هذه المقالة سنتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت 2021 ، وفي كل يوم تسجل القناة تزايد في اعداد المشاهدات على شاشتها المميزة بسبب جودة المحتوى ، حديثًا صنفت من افضل القنوات العربية في بث مباريات كرة القدم التي يعشقها الملايين من الأشخاص في دول العالم.

وحرص موقع فلسطين اليوم على ترتيب هذا التقرير الخاص بنشر تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport ، ليتسنى لمتابعيها من ضبط التردد على شاشات التلفاز ومشاهدة أوقات ممتعة وحصرية لكافة المباريات التي تبثها القناة .

ومن مزايا قناة أون تايم سبورت أنها تبث المباريات بشكل مجاني وبدون تشفير وهي تعرض محتواها الرياضي على مدار الساعة 24 ، دون توقف ، بالإضافة إلى دقة وجودة بثها العالية.

بث مباشر قناة أون تايم سبورت الرياضية :

ولقد وضعنا لكم رابط لمشاهدة قناة أون سبورت بث مباشر (اضغط هنا ).

ابرز برامج قناة اون تايم سبورت :

وتقدم قناة اون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية، اهما برنامج العين الثالثة لتحليل مباريات الاندية الاوروبية و تحليل مباريات الاهلي و الزمالك و ايضا برنامج الكرة الإيطالية، بحضور حازم امام و الشيخ طة و بعض النجوم الشباب للتحيل و مناقشة لمباريات كاس ايطاليا و الدوري الإيطالي.

وكما وتنقل قناة اون تايم سبورت الرياضية منافسات كاس البرتغال بشكل مباشر و بشكل حصري .

تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية :

التردد: ١١٤٤٩.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٠٨٥٣.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦.