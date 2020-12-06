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ثابت يوضح مصير الامتحان التجريبي والامتحانات للثانوية العامة بعد الإغلاق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:27 - 06 ديسمبر 2020
زياد ثابت زياد ثابت
تقارير
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أكد زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الأحد 6/12/2020  وجود تواصل  مستمر مع الزملاء برام الله  بالنسبة لامتحان الثانوية العامة ، مشيراً الى انه يجري تنسيق دائم وسيظل الامتحان موحدا.

وقال ثابت خلال تصريحات خاصة انه سيتم الاتفاق على أن الذي يدخل في الامتحان هي ما وصلت إليه المدارس في المنهاج الدراسي، على غرار ما حصل العام الماضي، مشيراً الى انه سيكون هناك جلسة تقييمة لما تم إنجازه من الدراسة في المدارس، كمعيار لوضع أسئلة الثانوية العامة.

وبين ثابت انه تم وضع بدائل عن الامتحان التجريبي للثانوية العامة عبر بوابة روافد، وعقد مسابقات منهجية الكترونية بالنسبة للطلاب ، مشدداً على ان أي اغلاق شامل سيكون فيه مراعاة لطلبة الثانوية العامة.

وأوضح ان هناك تنسيق بين الوزارة ووكالة الغوث، وهناك تواصل مباشر معها فيما يخص بالدراسة وفق قرارات لجنة الأزمة بغزة.

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