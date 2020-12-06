غزة تسجل 5 حالات وفاة و( 726 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع صباح اليوم الأحد 6/12/2020، معدل وفيات فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 139 حالة وفاة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بالإضافة لتسجيل ( 726 ) إصابة جديدة.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 157 حالة.

وأفادت الوزارة أنه تم اجراء 2000 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، و تعافي 623 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 25121 إصابة، كما بلغ اجمالي الحالات النشطة 10591 حالة، واجمالي المتعافين 14391 حالة ، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 375 حالة.