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مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:45 - 06 ديسمبر 2020
قطف الزيتون بغزة (3) قطف الزيتون بغزة (3)
تقارير
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قطع مستوطنون، الليلة الماضية، أشجار زيتون في قرية كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "بروخين" قطعوا نحو 15 شجرة زيتون في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك في المنطقة المسماة "المارس" تعود ملكيتها للمواطن عوني حمدان.

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