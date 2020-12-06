مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب سلفيت

قطع مستوطنون، الليلة الماضية، أشجار زيتون في قرية كفر الديك غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "بروخين" قطعوا نحو 15 شجرة زيتون في الجهة الشمالية من بلدة كفر الديك في المنطقة المسماة "المارس" تعود ملكيتها للمواطن عوني حمدان.
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