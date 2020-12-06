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موسكو تخطط لتطعيم 6-7 ملايين شخص ضد كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:17 - 06 ديسمبر 2020
تعطيم ضد فيروس كورونا تعطيم ضد فيروس كورونا
تقارير
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قال عمدة موسكو "سيرغي سوبيانين" ، إن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 مليون شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد، في المستقبل.

وبين العمدة، "نحتاج إلى تطعيم 6-7 ملايين شخص في المستقبل. ولا يمكنك تنفيذ هذا الحجم الضخم من العمل على الفور، لذلك تحتاج إلى تنفيذه بشكل تدريجي".

وتابع سوبيانين القول: "يجب التحقق من نجاعة آليات العمل والتسجيل الرقمي للراغبين بالتطعيم، ومتابعة الخدمات اللوجستية لحركة سلسلة التبريد، والتسليم، والتخزين".

يوم أمس انطلقت في موسكو حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V "، في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

 

 

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