موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية- مجدلاني يكشف موعد الصرف

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الأخيرة في عام 2020، هو ما يبحث عنه المواطنون الآونة الأخيرة خاصةً لدى آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة التي تنتظر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الأخيرة بعد انتظار شهور طويلة.

وتأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الدفعة الأخيرة لمدة تبلغ مايقارب الشهرين حيث كان مفترض أن تصرف في شهر أكتوبر / تشرين أول الماضي.

موعد صرف الشؤون

وكشف أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، عن آخر مستجدات صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2020، للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الحالي ، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد لهذه اللحظة ؛ وسيتم الإعلان عن الموعد قبل الصرف بوقت كافي.

وأوضح مجدلاني ، أن الاتحاد الاوربي يساهم بنسبة 48% من قيمة مخصصات الشؤون والـ52% من الخزينة العامة للحكومة.

قيمة شيكات الشؤون الاجتماعية

وأوضح مجدلاني أن هناك اجراءات فنية يقوم بها الاتحاد قبل الدفع تستغرق مدة اسبوعين إلى ثلاثة تتصل بالتشييك على قاعدة البيانات للأسر المستفيدة، مؤكدًا أن الدفعة الثالثة ستكون لـ116 ألف أسرة منها 81 ألف لغزة والضفة 35 ألف أسرة بقيمة 136 مليون شيقل.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل 3 أشهر.

من جهتها قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إنه لا موعد محدد، حتى اللحظة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وبينت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت أنهم ينتظرون صرف الدورة الثالثة لهذا العام، حيث استلم المنتفعون مخصصاتهم المالية الثانية في يوليو المنصرم والأولى في ابريل الماضي.