سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 6/12/2020

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاحد 6/12/2020 ، استقراراً في في سعر صرفه وخاصة بعد ارتفاع كبير خلال الاسبوع الماضي .

وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاحد 6/12/2020 في السوق السوداء 2680 أقل سعر و 2710 في اعلى سعر .

سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا يتغير ، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق، حلب، إدلب، ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

العملات مقابل الليرة والدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 6/12/2020

اليورو الاوروبي : البيع: 3244 الشراء: 3286

الليرة التركية : البيع: 342 الشراء : 348

الريال السعودي: البيع :712 الشراء 723

الدينار الامارتي : البيع: 727 الشراء:738

الدينار الليبي :البيع: 2010 الشراء :2038

الدينار الاردني : البيع: 3785 الشراء :3836

الدنيار الكويتي: البيع : 8798 الشراء 8922

الريال القطري : البيع : 733 الشراء: 745

الكرون السويدي: البيع: 314 الشراء : 321

الكرون النرويجي: البيع:302 الشراء : 309