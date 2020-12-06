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سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 6/12/2020

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 07:47 - 06 ديسمبر 2020
الدولار في سوريا الدولار في سوريا
تقارير
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يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاحد 6/12/2020 ، استقراراً في في سعر صرفه وخاصة بعد ارتفاع كبير خلال الاسبوع الماضي .

وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاحد 6/12/2020 في السوق السوداء 2680 أقل سعر و 2710 في اعلى سعر .

سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا يتغير ، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق، حلب، إدلب، ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

العملات مقابل الليرة والدولار الامريكي في سوريا اليوم الأحد 6/12/2020

اليورو  الاوروبي :   البيع: 3244         الشراء:      3286   

الليرة التركية : البيع:    342               الشراء :  348

الريال السعودي: البيع :712                  الشراء 723

الدينار الامارتي : البيع: 727              الشراء:738

الدينار الليبي :البيع:    2010            الشراء :2038

الدينار الاردني : البيع: 3785              الشراء :3836

الدنيار الكويتي: البيع : 8798            الشراء  8922

الريال القطري : البيع : 733            الشراء: 745

الكرون السويدي: البيع: 314           الشراء : 321

الكرون النرويجي: البيع:302            الشراء : 309

 

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