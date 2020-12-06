يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 6/12/2020، باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 6/12/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 193.47 شيكل $59.14

سعر الذهب عيار 22 177.35 شيكل $54.21

اسعار الذهب عيار 21 169.29 شيكل $51.74

اسعار الذهب عيار 18 145.11 شيكل $44.35

سعر الذهب عيار 14 112.86 شيكل $34.50

سعر الذهب عيار 12 96.74 شيكل $29.57

اسعار أوقية الذهب 6,017 شيكل $1,839

اسعار جنيه الذهب 1,354 شيكل $413.96

اسعار كيلو الذهب 193,473 شيكل $59,135

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 ديسمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

4 ديسمبر 193.31 169.15 144.99 112.77 96.66

3 ديسمبر 193.56 169.37 145.17 112.91 96.78

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74

1 ديسمبر 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43

29 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

28 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

27 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

26 نوفمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74