بلدية الاحتلال تقر شق شارع يربط مستوطنة "جيلو" ببؤرة "موردوت"

أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أنها كلفت الشركة المملوكة لها "موريا" شق طريق جديد مطلع العام ٢٠٢١ ، يربط البؤرة الاستيطانية الجديدة "موردوت" بمستوطنة " جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة ، على حساب الأراضي الفلسطينية المصادرة .

جاء ذلك في ختام اجتماع رئيس البلدية موشيه ليون مع سكان تلك البؤرة بمشاركة مهندس المدينة وعدد من أعضاء بلدية "جيلو" امس .

وقال بيان صدر عن بلدية الاحتلال:"إنه يقطن الحي الاستيطاني الجديد "موردوت" الذي اضيف الى مستوطنة " جيلو" بعدد 350 وحدة ، نحو ١٥٠٠مستوطن جديد، بينما يتوقع في العام المقبل إضافة حوالي 550 وحدة وهي قيد الإقرار وستصدر العطاءات بشأنها خلال ٤٥ يوماً ."

وجاء في القرار انه سيتم إلى جانب المباني الاستيطانية، إنشاء عدد من المباني العامة في الحي الاستيطاني الجديد ، بما في ذلك كنيس يهودي وعدد من رياض الأطفال المتوقع افتتاحها قريبًا ، ومجمع تعليمي بالقرب من فرع إدارة المركز الجماهيري .