ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:06 - 06 ديسمبر 2020
طقس (3).JPG طقس (3).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الأحد 2020/12/06 يكون غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 الاثنين 2020/12/07: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/12/08: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  طفيف على درجات الحرارة ، ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح  جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2020/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف  ارتفاع الموج .

الأكثر مشاهدة

متعلقات