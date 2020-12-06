برشلونة يسقط مجددا في الليغا على يد قادش

انهزم برشلونة خارج أرضه أمام قادش 1-2 اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كل من ألفارو خيمينيز (8) وألفارو نيغريدو (63) هدفي أصحاب الدار في المقابل كان هدف برشلونة من نصيب لاعب قادش بيدرو ألكالا في الدقيقة 58 خطأ في مرماه.

ويحتل قادش المركز الخامس بـ18 نقطة فيما جمع برشلونة 14 نقطة (المركز السابع) من 10 مباريات.

وبعد أن أسقط ريال مدريد بالفوز عليه في ملعبه 1-صفر، أضاف قادش، العائد إلى دوري الكبار العملاق الآخر برشلونة إلى لائحة ضحاياه بالفوز عليه 2-1، ملحقاً بالنادي الكاتالوني هزيمة رابعة هذا الموسم ما سيعقد حياة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، لاسيما أن فريقه يتخلف الآن بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو المتصدر.

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية لكن معاناته خارج ملعبه محلياً تواصلت بفشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً بعيداً عن "كامب نو".

ووجد برشلونة نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الثامنة وذلك حين نفذ قادش ركلة ركنية من الجهة اليمنى وصلت عبرها الكرة إلى خيمينيز الذي حولها برأسه، فحاول أوسكار مينغيسا اعتراضها لكنه وجهها نحو حارسه الألماني مارك-أندري تير شتيغن الذي صدها لتجد ألفارو على القائم الأيسر فتابعها في الشباك.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 58 حين مرر الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة لجوردي ألبا المتوغل على الجهة اليسرى، فعكسها لتتحول من المدافع بدرو ألكالا وتخدع حارسه الأرجنتيني خيريمياس ليديسما.

إلا أن النادي الكاتالوني لم ينعم طويلاً بالهدف، إذ استعاد قادش التقدم سريعاً بعد خطأ مشترك بين المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وتير شتيغن، فخطف نيغريدو الكرة ووضعها في الشباك الخالية بعدما تلاعب ببرودة أعصاب بالهولندي فرنكي دي يونغ (63).