يوفنتوس يفوز على تورينتو بضربتي رأس

سجل يوفنتوس حامل اللقب هدفين بضربتي رأس في آخر ربع ساعة ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على جاره تورينو في مباراة قمة المدينة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل تورينو هدفا مفاجئا عن طريق نيكولاس نكولو من مدى قريب بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة، وكان على بُعد 12 دقيقة من تحقيق فوزه الأول خارج أرضه أمام يوفنتوس منذ 25 عاما قبل أن ينهار.

وأدرك البديل ويستون ماكيني التعادل بعد كرة عرضية من خوان كوادرادو في الدقيقة 78.

وأحرز المدافع ليوناردو بونوتشي هدف الفوز بطريقة مشابهة تماما قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

وتقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، ويتفوق بنقطتين على إنتر ميلان الذي يواجه بولونيا السبت، وكذلك ساسولو الذي يحل ضيفا على روما الأحد.

ويأتي تورينو، الذي فاز مرة واحدة هذا الموسم، في المركز 18 برصيد ست نقاط.

وقدم تورينو أحد أسوأ مستوياته في الشوط الأول، ورغم الاستحواذ طويلا على الكرة، احتاج إلى 43 دقيقة حتى يسدد أول كرة على المرمى.

وتقدم تورينو بهدف بعد ركلة ركنية بالقرب من القائم القريب وأخفق يوفنتوس في تشتيتها لتصل إلى نكولو الذي سدد بسرعة داخل المرمى من مدى قريب.

وكان بوسع تورينو إضافة الهدف الثاني بعد فترة قصيرة عندما تلقى سيموني زازا تمريرة أندريا بيلوتي لكنه سدد كرة بقدمه اليسرى أنقذها الحارس فويتشيخ شتينسني ببراعة.

وبدأ يوفنتوس الشوط الثاني بشكل أفضل واعتقد أنه تعادل في الدقيقة 57 بعدما أرسل كوادرادو كرة عالية داخل المنطقة واجتازت مجموعة من اللاعبين ودخلت المرمى.

لكن بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد تقرر إلغاء الهدف بسبب وجود بونوتشي المتسلل في طريق الكرة.

وعانى تورينو تحت الضغط وبعد ركلة ركنية وصلت الكرة إلى كوادرادو الذي أرسلها عرضية إلى ماكيني ليسجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي بضربة رأس قوية.

وبعد 11 دقيقة أرسل كوادرادو كرة عرضية أخرى لكن إلى بونوتشي هذه المرة لينتزع النقاط الثلاث ويخرج يوفنتوس بالانتصار.