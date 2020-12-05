"غانتس": إما ميزانية أو ذهاب للانتخابات

قال نائب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" مساء اليوم السبت :" إما أن تكون هناك ميزانية وحكومة عاملة أو سنذهب لصناديق الاقتراع".

وأضاف "غانتس": "نحن ذاهبون إلى صناديق الاقتراع".

وتابع بقوله: "أنتم لا تديرون دولة بميزانية أسبوع، نتنياهو قضى نصف عام"، مشيراً إلى أن حزبه "أزرق أبيض" سيكون الحزب الكبير والمحور الذي ستتشكل حوله الحكومة القادمة.

ولفت "غانتس" إلى أنه لا يمكن الدخول في الانتخابات القادمة مع يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" في نفس الكتلة في الوقت الحالي، مؤكداً :"يجب أن أقود المعسكر، ولا يمكن للبيد تشكيل حكومة في "إسرائيل".