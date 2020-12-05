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البزم: بدأنا بتنفيذ الاجراءات الجديدة في مواجهة "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:41 - 05 ديسمبر 2020
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم
تقارير
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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الوزارة بدأت اليوم تطبيق الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة "كورونا" وستعمل خلالها على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات.

وقال البزم في حديث لقناة الأقصى مساء اليوم السبت: "نحن في إطار عملية تقييم مستمر والالتزام بالإجراءات الوقائية ووعي المواطن أساس هذه المواجهة".

وأعرب البزم عن أمله أن تحقق الإجراءات الجديدة الهدف منها بالحد من ارتفاع الإصابات، وألا نضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وأضاف: "هناك تحسن في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية ويعود ذلك لشعورهم بخطورة المرحلة وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين".

وفيما يتعلق بالإغلاق الشامل، أوضح المتحدث باسم الداخلية أن هذا الخيار وسيلة من ضمن الوسائل والخيارات، مضيفاً "نسعى لتجنبه ما استطعنا ذلك نظرا لآثاره وأضراره التي تصيب جوانب الحياة".

وناشد البزم أبناء شعبنا الالتزام بالإجراءات الوقائية مما سُيقلل من فرص انتشار الفيروس داخل القطاع.

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