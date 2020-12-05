تردد قناة ابو ظبي الرياضية لمشاهدة مباراة الشباب السعودي- نايل سات- عربسات- هوت بيرد

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2020، من ضمن القنوات الرياضية التي استطاعت ان تبني قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين المتابعين لأخبار الرياضة والمباريات العالمية والعربية والمحلية التي يتم اذاعتها عبر شاشة قناة ابو ظبي الرياضية ولذلك زاد البحث حول التردد الخاص بقناة ابو ظبي الرياضية ليتمكنوا من مشاهدة كل ما تقوم بتقديمة من خلال الاقمار الصناعية المختلفة.

قناة ابو ظبي الرياضية

من المقرر أن يتم نقل تلك المباراة المرتقبة بين كلا من فريقي نادي الشباب السعودي ونظيرة الاتحاد السعودي في تلك المباراة الهامة التي تجمع بينهم في مباريات كأس العرب للأندية الابطال والتي سوف تقام في مساء اليوم الاربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وهذه المباراة مؤجلة منذ 16 مارس الماضي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين واللاعبين لذلك تم تأجيل المباراة حتي اليوم، ومن المحدد أن تقام المباراة اليوم على استاد الامير خالد بن سلطان بنادي الشباب في تمام الساعة السادسة الا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة الا ربع بتوقتي المملكة العربية السعودية.

ولذلك زاد البحث حول التردد الخاص بقناة ابو ظبي الرياضية على الاقمار الصناعية المختلفة ليتمكنوا من متابعة تلك المباراة الهامة بين كلا الفريقين السعوديين.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2020

استقبل تردد قناة ابو ظبي الرياضية على الاقمار الصناعية المختلفة على الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات/ 7 غرب على التردد 12226 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي عرب سات/ 30.5 شرق التردد 11804 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد 13 شرق التردد هو 11747 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.