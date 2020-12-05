بشق الأنفس.. الأهلي يتوج بطلاً لكأس مصر

توج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر بعد فوز على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابي 1 / 1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس في الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

ومنذ تعيين موسيماني مديراً فنياً للأهلي لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقي، حيث حقق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقي أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائي البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها في مسابقة الدوري المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

ولم ينجح أى لاعب فى الاهلى فى المشاركة مع موسيمانى فى التسع مباريات كاملة، حيث شارك 5 لاعبين فى 8 مباريات هم محمد هانى وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدى فتحى ومجدى قفشة .

ونجح 11 لاعباً فى تسجيل 18 هدفا مع الأهلى فى عهد موسيمانى، يتصدرهم الثلاثى قفشة ومروان محسن ووليد سليمان بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب.