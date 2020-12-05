صحة غزة: تسجيل 436 اصابة جديدة بكورونا في الدورة الثانية لليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت، تسجيل 436 اصابة جديدة في الدورة الثانية خلال اليوم، بعد فحص 949 عينة.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع عدد الاصابات الكلي لهذا اليوم ل ( 726 ) اصابة، بعد فحص 2000 عينة بمعدل اصابة 36.3%.