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صحة غزة: تسجيل 436 اصابة جديدة بكورونا في الدورة الثانية لليوم السبت

  • فلسطين اليوم - قطاع غزة
  • 21:13 - 05 ديسمبر 2020
وزارة الصحة بغزة وزارة الصحة بغزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت، تسجيل 436 اصابة جديدة في الدورة الثانية خلال اليوم، بعد فحص 949 عينة.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع عدد الاصابات الكلي لهذا اليوم ل ( 726 ) اصابة، بعد فحص 2000 عينة بمعدل اصابة 36.3%.

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