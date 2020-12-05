ثابت : سنوفر خطوط انترنت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت مساء اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات لتوفير خطوط انترنت مجانية للطلبة والمعلمين للوصول للمواقع التعليمية الخاصة بالوزارة، دون دفع رسوم اشتراك.

وأوضح ثابت أن هذا الامر يستلزم من الطلبة وأولياء أمورهم، توفير اللوجستيات اللازمة للتواصل مثل الرواتر والأسلاك وغيرها.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم توصلت أيضا لاتفاق لتزويد الطلبة المحتاجين بعدد من أجهزة التابلت، وستصل ويتم توزيعها على الطلبة وفق معايير محددة، وبشكل خاص للعائلات التي لديها عدد كبير من الطلبة في المدارس.