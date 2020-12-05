حارس إشبيلية يعود بـ"ريال مدريد" لمنافسات الدوري بخطأ في مرماه

فاز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بهدف دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وسجّل ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه بالشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث من 11 مباراة خاضها، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس من 10 مباريات.

ويحقق ريال مدريد أول فوز له في الدوري الإسباني بعد 3 جولات دون انتصار حقق خلالها نقطة واحدة.

فيما خسر إشبيلية أمام ريال مدريد للمباراة الرابعة على التوالي، منها 3 تحت قيادة لوبيتيجي المدرب الأسبق للميرنجي.

وتعد تلك المرة الأولى التي يفوز فيها ريال مدريد بمباراة في الدوري الإسباني بهدف نظيف من تسجيل أحد لاعبي الخصم، منذ أن سجّل جييرمو آمور في شباك فياريال وأهدى الفريق العاصمي الانتصار عام 2000.

ليكون ريال مدريد قد خرج فائزا من ملاعب: كامب نو، جوزيبي مياتزا، رامون سانشيز بيزخوان هذا الموسم