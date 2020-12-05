بيت لحم تضيء شجرة عيد الميلاد

احتفلت مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، بإضاءة شجرة "عيد الميلاد" في ساحة كنيسة المهد، إيذاناً بانطلاق الموسم الميلادي 2020-2021.

وكان احتفال اضاءة شجرة الميلاد هذا العام على غير العادة، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا، وغياب السياح عن المدينة التي يتجول في شوارعها وساحاتها الآلاف من السياح في هذه الفترة من كل عام.

وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في كلمة له عبر الفيديو، ان الاحتفال بأعياد الميلاد هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، وبيت لحم هي أول من واجه فيروس كورونا في فلسطين ، مضيفاً ان مجلس الوزراء سيدرس القرار المناسب فيما يتعلق بفيروس كورونا يوم بعد غد الاثنين، مؤكدا ان شعبنا نجح في التصدي لجميع التحديات.

من جانبه قال رئيس بلدية بيت لحم أ. انطون سلمان، ان هذا الموسم الميلادي يختلف عن المواسم الماضية نتيجة جائحة كورونا، وهو ما أجبرنا على الاحتفال بإضاءة الشجرة هذا العام بشكل افتراضي، مؤكدا على الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والتمسك بالهوية الفلسطينية، ومستنكرا الاعتداء على كنيسة في القدس من قبل مستوطن متطرف، وهو ما يخالف احترام حرية العقيدة.

وكان احتفال اضاءة الشجرة قد بدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، بعرض موسيقي من اعضاء الكشافة، كما اشتمل على عرض مسرحي، و بحضور العشرات فقط من الشخصيات الدينية والاعتبارية والسياسية، وعدد من الصحفيين، وتزامن ذلك مع إغلاق ساحة كنيسة المهد، ومنع دخول المواطنين اليها، لمنع التجمعات والتزاماً بتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومع بدء الاحتفال تم نقل اجواء اضاءة الشجرة عبر الانترنت وشاشات التلفزة.