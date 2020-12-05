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1506 إصابة جديدة بكورونا و314 حالة خطيرة في "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:30 - 05 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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قالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت :"أن 1434 شخصا أُصيبوا بفيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 61,537 فحصا لكورونا".

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين هم بحالة خطرة في المستشفيات وصل إلى 314 مريضا بينهم 97 يخضعون لتنفس اصطناعي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,901 منذ بداية الجائحة وانتشارها في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس لدى الاحتلال منذ بداية الجائحة 343,665 شخصا تماثلت غالبيتهم العظمى للشفاء، ولا يزال حاليا 13,054 مريضا نشطا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الجمعة، أنها وقعت على اتفاق مع شركة "موديرنا" يقضي بزيادة عدد لقاحات كورونا، التي ستزودها الشركة لإسرائيل، بثلاث مرات في العام المقبل.

ويشار إلى أنه وحسب الاتفاق، سيرتفع عدد لقاحات "موديرنا" التي ستصل إلى إسرائيل من مليونين إلى 6 ملايين لقاح، لتطعيم 3 ملايين شخص.

 

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