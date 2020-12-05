خطوات تسجيل الدخول في منصة درسك التعليمية الأردنية2021

خطوات تسجيل الدخول في منصة درسك التعليمية الأردنية 2021 ، حيث سجل موقع جوجل الشهير عمليات متابعة وبحث كبير عن منصة درسك التعليمية للمعلم والطالب بالرقم التعريفي أو الرقم الوطني ، وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير خطوات التسجيل حتى يتنسى للجميع من الدخول بأريحية تامة .

وسنتعرف على مزايا منصة درسك التعليمية الأردنية ، التي توفر خدمات عالية الجودة للطلبة والمعلمين في ظل استمرار جائحة كورونا في البلاد التي علقت التعليم عن الوجهي حفاظًا على حياة الطلبة والموظفين (المعلمين).

وتوفر منصة درسك إمكانية معرفة نتيجة امتحانات درسك جو ، والاختبارات ألتقيميه وتعتبر المنصة التعليمية الالكترونية ، الوسيلة الرسمية لتقيم الطلاب .

ويتم من خلال منصة درسك التعليمية الأردنية تقييم الطلاب والطالبات لاجتياز العام الماضي .

كما سنتعرف من خلال هذه المقالة الرائعة التعليمات والإرشادات الخاصة بتسجيل الدخول إلى التقييم الأول الإلكتروني الشامل على منصة درسك الأردنية الإلكترونية التعليمية .





وعند الانتهاء من إجابة أسئلة التقييم التي تضعها منصة درسك يترتب الضغط على كلمة "إرسال الإجابات" في نهاية الأسئلة التقييمية، قبل الخروج من التقييم وذلك لتوثيق أنك تقدمت للتقييم.

ابرز خطوات دخول منصة اختبارات درسك التعليمية الأردنية :

أولاً : الدخول على منصة درسك الإلكترونية. (اضغط هنا).

ثانيًا: ادخل الرقم التعريفي أو الرقم الوطني .

ثالثًا: ادخل تاريخ الميلاد ثم الضغط على أيقونة دخول الاختبار.

منصة درسك التعليمية للامتحانات النهائية :

وفيما يتعلق بالاختبار التقييمي على منصة درسك التعليمية ، فهي الوسيلة الأمثل لتقيم أداء الطلاب والطالبات بالمملكة الأردنية في الوقت الراهن.

وتمتاز المنصة الجديدة أنها تعمل اختبارات لتقيم مستوى تحصيل الطلاب، لجميع المراحل الدراسية وجميع الصفوف للتعليم قبل الجامعي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها خصصت العديد من القنوات الفضائية التعليمية، وهي قنوات تعليمية جرى تطويرها على مدار الشهور الماضية في ظل أزمة "كورونا" العالمية، بما فيها منصة درسك .

وفي 26 نوفمبر الماضي، أكد وزير التربية والتعليم في الاردن، تيسير النعيمي ، أن النسبة العامة على مستوى المدرسة والذين تمكنوا من الدخول على منصة درسك هي 88.5% وهي تتفاوت من مديرية تربية إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة.

وأشار في حديثه لوسائل الاعلام المحلية، أن الرقم قد يصل إلى 99% في بعض المديريات، وتنخفض دون ذلك ببعض المديريات؛ والسبب عدم تغطية المنطقة بشكل كامل بالإنترنت، أو غياب التجهيزات عند الطلبة.