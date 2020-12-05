الجهاد الإسلامي تطلق حملة سلامتكم مقاومة للتوعية بمخاطر كورونا

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي حملة "#سلامتكم_مقاومة، للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، وذلك حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

وحول هذه الحملة، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحرازين، خلال مداخلته عبر قناة القدس اليوم الفضائية تابعتها وكالة فلسطين اليوم: "هذه الحملة ليست الأولى التي تطلقها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث أطلقت قبل عدة شهور حملة "طهر بيتك"، وحملة التنظيف من بيت إلى بيت"، مشيراً إلى أن هذه الحملات استهدفت كل المحافظات في قطاع غزة.

وأوضح الحرازين، أن هذه الحملات تهدف إلى المساهمة في توعية الناس حول وباء كورونا، لافتاً إلى الحملة الجديدة التي أطلقتها الحركة "#سلامتكم_مقاومة" والتي تعني أن سلامة الوطن من سلامة أفراده.

وذكر أن قطاع غزة يعيش في حصار منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، ليأتي الوباء ويزيد هذا الحصار الخانق، مبيناً أن هذه الحملة جاءت لتوعية الناس بالدرجة الأولى، وسيكون للإعلام دور فيها وستذاع هذه الحملة على كل الفضائيات في القطاع من صوت القدس والأسرى وغيرها من الإذاعات والوكالات والفضائيات.

وختم الحرازين حديثه، بأنه يأمل بأن يتفاعل الناس مع هذه الحملة ويتعاملون مع هذا الوباء بحرص ويلتزمون بالحجر المنزلي.