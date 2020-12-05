أقوى رسائل العائلة وأدعية إسلامية للعام الجديد 2021

أجمل رسائل العائلة وأدعية إسلامية للعام الجديد 2021 ، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على رسائل العائلة وأدعية إسلامية لكي يتمكن الأشخاص من ارسالها إلى الأصدقاء والعائلة عبر الموبايل لتهنئة بمناسبة حلول العام الجديد وتتميز الرسائل بانها تحمل طابع التفاؤل والابتسامة والامل .

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير رسائل العائلة وادعية إسلامية للعام الجديد 2021 ، بعد ان تضاعفت عمليات بحث الأشخاص عن تلك الرسائل مع نهاية العام الحالي وقدوم عام جديد .

ويمكن إرسال رسائل العائلة وأدعية إسلامية للعام 2021 من خلال حفظها وتخزينها عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي ثم ارسالها لمن تحبون .

رسائل العائلة وأدعية إسلامية للعام الجديد 2021 :

اسَتقبلوا عامكم الجديد بالتوبة

واروا الله من انفسَكم خيرا

فكم من مسَتقبل يوم لا يسَتكمله

ومومل غدا لا يدركه

فربما بلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله

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الهي لي اخوة بين الضلوع في حنايا القلب ماواهم

هم اهل ودي تسَعد الروح بذكراهم

هم معدن الخير في الناسَ طابت سَجاياهم

فيا ربي احفظهم واكرمهم وزدهم في مزاياهم

وبلغهم العام الجديد مغفورة خطاياهم

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مهما العمر يجري

ميلادي او هجري

تبقي محبتكم

في دمنا تجري

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قبل ان ينطوي العام

اطلب العفو والصفح والسَماح

من هفوة مقصودة او بالمزاح

فالعمر ماضي ولابد من الرواح

فهنيئا للمتسَامحين

والعافين عن الناسَ

عفا الله عنا وعنك

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مع دنو نهاية عام 2021

هذه رسَالة ابعثها لكم

تجديدا للنفوسَ

وغسَلا للذنوب

معتذرة عن كل ما بدر مني من اسَاءة

بقصد مني او بغير قصد

علمتها او لم اعلمها

فاعفوا عني عفا الله عني وعنكم

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الدعاء اعذب نهر جرى ماوه بين المتحابين في الله

ولاني في الله احبكم اهديكم من عذوبته

بارك الله لكم في عمركم وايامكم

ورزقكم فيها قوة الهمة وحسَن العبادة وسَعة الرزق

وجعل عام 2021 خيرا لكم ولاهلكم

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رسائل العام الجديد

أجمل رسائل العام الجديد 2021 :