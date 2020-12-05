رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 للشباب والأصدقاء والعائلة

إليك أروع مسجات رسائل العام الجديد 2021 ، ومع بداية العام الجديد يتبادل الشباب والأصدقاء وافراد العائلة رسائل العام 2021 ، وتحمل تلك الرسائل التهنئة ، التفاؤل والسعادة والأمل الحقيقية ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم سنتعرف عليها في قالب جميل ورائع .

ومن خلال المقالة بعنوان رسائل العام الشبابية الجديد 2021 ، ستمكن الأشخاص من حفظ الرسائل وتخزينها على هواتفهم ومن ثم ارسالها إلى ما يريدون لتهنئة بقدوم العام الجديد .

وفي هذه الفترة تزايدت عمليات بحث المواطنين على أجمل رسائل العام الجديد 2021 ، على موقع جوجل الشهير من أجمل أرسلها على محبيهم .

أجمل مسجات رسائل العام الجديد 2021 :

يسألوني عن الأشياء الجميلة التي حدثت في هذا العام ودائما أخبرهم “انت”.

تتوالى السنوات وما زلت اهنئك قبل غيري بالعام الجديد.

نثرت الورد في كل الأنحاء أبيضاً واحمراً وأصفراً لأهنئ أحبائي جميعاً بالعام الجديد، أبيضاً ليدوم السلام وأحمراً ليدوم الحب وأصفراً لأستمر في غيرتي عليكم. الحب ليس فقط حب الحبيب فهناك حُب أسمى، هو ما يستمر: حب الله، حب العائلة وحب الحياة، فإذا كنت تمتلك هذا فستبدأ سنة جديدة بكل فرح. أعلن هذا العام الغروب، وأرى شمس العام الجديد تُعلن شروقها، وفي هذه اللحظة أهنئ كل من يعرفني، وأرسم التهنئة بأشعة شمس هذا العام لأعلن للعالم حبي لكم. لم أعد أهنئ بالعام الجديد فقط، أصبح العام الجديد هو من يهنئني على صحبتي معكم لأنكم كالألماس. فرحنا، بكينا، نجحنا، فشلنا، أُحبطنا، التقينا، افترقنا، ونأمل في العام الجديد أن يحذف كل سلبي مررنا به، وأن ينتهي العام الجديد لنقول فرحنا، نجحنا، التقينا.

أروع رسائل العام الجديد 2021 للأصدقاء :

أولاً: اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم .. أن تسهل علينا كل صعب عسير وان تتحقق أمانينا وان ترزقنا حياة طيبة مع من

ثانيًا: نحب وان تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

ثالثًا: المتفائل يرى في العام الجديد صفحة بيضاء جديدة نكتب عليها أمنياتنا والمتشائم يرى فيه صفحة من العمر إنطوت.

رابعًا: ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير)).

خامسًا: احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد.

سادسًا: اغلقوا دفتر الماضي، وكل عام والبسمه تغمر محياكم.

سابعًا : اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنة الجديدة الميلادية وبوسه لاحلي خدود ورديه.

رسائل قصيرة للتهنئة العام الجديد 2021 :

أولاً: عجبت على أناس ترمي أحمالاً على الزمن ونسيت إنها من تجعل الزمن كابوس أو نسيم في الصيف.

ثانيًا: الورود حياة المحبين فاحرص على اقتناء وردك البيضاء.

ثالثًا: الجمال جمال النفس الطبية وليس جمال الوجه والقلب مسود بالأحقاد.

رابعًا: ما أجمل الضحكات حين تكون مع من نحب فهي لحظات سريعة مهما طالت بها الساعات.

خامسًا: عش وتنفس واضحك للحياة فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة.