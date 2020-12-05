تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش المتوقع فى نهائي كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية للغاية, في نهائي كأس مصر ضد نادي طلائع الجيش، وذلك للمرة الأولي في تاريخ الفريق العسكري، ويطمح الأحمر إلي تجاوز هذه العقبة في النهائي والإحتفاظ بالكأس ليحصد البطولة الثانية في ظرف أيام، من حسمه لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، بينما الفريق العسكري يطمح لتحقيق أولي ألقابه في التاريخ.

المدير الفني بقيادة بيتسو موسيماني إستقر علي التشكيلة بشكل كبير، وقام بتحفيظ اللاعبين أدوارهم المطلوبة منهم في النهائي، وأنه يأمل في أن يكون المستوي عال, وألا يتأثروا بالإجهاد الكبير إثر هذه الفترة المضغوطة.

وكان الخبر السار للجهاز الفني للأحمر ، هي عودة اللاعب محمد شريف, إلي صفوف الفريق بعد شفاء اللاعب من فيروس كورونا، وهي المفاجأة السارة التي قد يفاجيء بها ، بيتسو، عشاق القلعة الحمراء في حال جاهزية اللاعب بشكل كامل.

المفاجآة الآخري التي قد تكون سعيدة للجماهير، هي أن يبدأ اللاعب طاهر محمد طاهر في الجناح بدلاً من اللاعب جيرالدو.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

محمد الشناوي : في حراسة المرمى.

علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني : في خط الدفاع.

عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة : في خط الوسط.

طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف “مروان محسن” : في خط الهجوم