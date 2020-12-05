اسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 5-12-2020

ارتفعت اسعار الذهب في السودان اليوم السبت 5-12-2020 في تعاملات بورصة السودان بجميع العيارات بالجنيه السوداني والدولار الأمريكي، و ذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عالمياً.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ترصد لقراءها أسعار الذهب و العملات في دولة السودان بشكل يومي، نظراً لبحث الكثيرين من المقبلين على الزواج و أصحاب الاعمال عن الأسعار اليومية للعملات في السودان.

و جاء سعر الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي بكافة العيارات في محلات الصاغة بدون مصنعيه حسب في تعاملات صباح اليوم السبت 5-12-2020 في بورصة السودان الرسمية وجاءت حسب الآتي:

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السودان 3,270 جنيه سوداني $59.14 دولار أمريكي

و جاء سعر الذهب عيار 22 في السودان 2,998 جنيه سوداني $54.21 دولار أمريكي

ووصلت اسعار الذهب عيار 21 في السودان 2,862 جنيه سوداني $51.74 دولار أمريكي

و سجلت اسعار الذهب عيار 18 في السودان 2,453 جنيه سوداني $44.35 دولار أمريكي

و بلغ سعر الذهب عيار 14 في السودان 1,908 جنيه سوداني $34.50 دولار أمريكي

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في السودان 1,635 جنيه سوداني $29.57 دولار أمريكي

وجاءت اسعار أوقية الذهب في السودان 101,709 جنيه سوداني $1,839 دولار أمريكي

وسجلت اسعار جنيه الذهب في السودان 22,893 جنيه سوداني $413.96 دولار أمريكي

وبلغت اسعار كيلو الذهب في السودان 3,270,386 جنيه سوداني $59,135 دولار أمريكي