ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد تنعى كريمة عضو المكتب السياسي د. وليد القططي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:31 - 05 ديسمبر 2020
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخت "أم أحمد" ليلى وليد أبو حميد (القططي)، كريمة الأخ المجاهد د. وليد القططي عضو المكتب السياسي في الحركة وزوجة الأخ المجاهد أ. صلاح أبو حميد.

وتوفيت القططي عصر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ (32 عاماً) ، بعد معاناة طويلة مع المرض .

وتقدمت الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من والدها و زوجها الصابرَين ومن عموم آل القططي وآل أبو حميد الكرام، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلها الصبر وحسن العزاء.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات