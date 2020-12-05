الجهاد تنعى كريمة عضو المكتب السياسي د. وليد القططي

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخت "أم أحمد" ليلى وليد أبو حميد (القططي)، كريمة الأخ المجاهد د. وليد القططي عضو المكتب السياسي في الحركة وزوجة الأخ المجاهد أ. صلاح أبو حميد.

وتوفيت القططي عصر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ (32 عاماً) ، بعد معاناة طويلة مع المرض .

وتقدمت الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من والدها و زوجها الصابرَين ومن عموم آل القططي وآل أبو حميد الكرام، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلها الصبر وحسن العزاء.