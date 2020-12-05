منظمة التحرير: الجهاز القضائي الإسرائيلي مسيس وأداة لتشجيع الاستيطان

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من استغلال الجهاز القضائي الإسرائيلي لصلاحياته التي تهدف للمس بحياة الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم من خلال تشجيع الاستيطان.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير في تقرير صدر عنه، السبت، أن الجهاز القضائي الإسرائيلي، لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية في الكثير من القضايا التي تتصل بحياة المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح التقرير، أن الجهاز القضائي يتدخل بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية، ليضفي شرعية على الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية.

تشجيع الاستيطان

وأضاف التقرير، أن السياسة التي تمارسها حكومة الاحتلال، تشجع المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على أراضي الفلسطينيين بإقامة بؤر استيطانية في أكثر من مكان في الضفة الغربية، كان آخرها شمال إقامة واحدة في قرية بورين جنوب نابلس، التي تقام على أراضيها مستوطنة “براخا”، وأخرى في جبل النجمة جنوب قرية جالود.

وفتحت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، شهية اليمين الإسرائيلي والمستوطنين بشرعنة البؤر الاستيطانية، بدءا من القدس المحتلة ومحيطها، حيث صادقت المحكمة على الإعلان عن “أراضي دولة” تبلغ مساحتها 224 دونما في مستوطنة “كوخاف يعقوب” في أراضي بلدة كفر عقب، ورفض القضاة التماس المواطنين ضد هذا الإعلان، الذي من شأنه أن يشرعن البؤر الاستيطانية في “نتيف هافوت” و”سديه بوعز”، ولوحدات استيطانية في أكثر من عشرين مستوطنة.

ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة، فبعد أن أزالت محكمة الاحتلال “العليا” القيود، دعت ايليت شيكيد الى العمل من أجل تسوية سريعة لهاتين البؤرتين الاستيطانيتين، رغم تحذيرات المنظمة الحقوقية “ييش دين”، من أن قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام استيلاء هائل على أراضي الفلسطينيين.

وكان وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تعهد خلال كلمة له في الكنيست قبل أسبوعين في ضوء اتفاقه مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة المحتلة، وتحويلها الى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي الخطوة التي باركها مجلس مستوطنات الضفة الغربية، وطالب بتطبيقها على الأرض وبالسرعة الممكنة عبر تشكيل طاقم لتسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية.

خطط لبناء 1481 وحدة استيطانية

جدير بالذكر أن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي المواطنين بالضفة، تم الشروع بإقامتها في التسعينيات من القرن الماضي، وفي المقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، مقامة بموافقة حكومة الاحتلال.

وفي السياق، أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرا، عن إقرار خطط لبناء 1481 وحدة استيطانية جديدة على ما مساحته 1357 دونما، عبر إعطاء سريان مفعول لمخططات استيطانية كانت قد أعلنت عنها بتواريخ مختلفة خلال العام الجاري، كما صادقت على إقامة محمية طبيعية على مساحة 500 دونم، بالتزامن مع إجراءات لتحويل ملكية الأراضي إلى “أملاك الدولة”.

وأعلنت “اللجنة الفرعية للاستيطان” عن بدء سريان المخطط الهيكلي المفصل 3/3/1/31 لمستوطنة “معاليه افرايم”، المقامة على أراضي قرية مجدل بني فاضل، بهدف بناء (69) وحدة استيطانية، وإقامة مبان، حيث كان قد أعلن عن المخطط بتاريخ 21 شباط/ فبراير الماضي، على مساحة 75,8 دونمات، وبدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/24/227 لمستوطنة “كفار ادوميم” المقامة على اراضي بلدة عناتا على مساحة 183,8 لإقامة (132) وحدة استيطانية ومناطق استجمام ورياضة ومؤسسات عامة، والمشروع مقر منذ 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلن الاحتلال عن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/3/216 لمستوطنة “جبعوت حداشاه” المقامة على أراضي قرية بيت أجزا شمال غرب القدس على مساحة 900 دونم، لإقامة منطقة استيطانية، ومنطقة عامة مفتوحة، وكان قد تم الاعلان عن المشروع بتاريخ 14 شباط/ فبراير الماضي، وعن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 70/5/410 لمستوطنة “أفرات”، و”جبعات هزايت” المقامة على أراضي قرية أرطاس، بمساحة 209 دونمات لإقامة منطقة عامة مفتوحة.

وكذلك عن بد سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 18/117 لمستوطنة “كرني شمرون” المقامة على اراضي قريتي حجة وجينصافوط، على مساحة 70،3 دونم، لإقامة مناطق تجارية وسياحية ومبان عامة، وعن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/1/6/411 لمستوطنة “نوكديم” المقامة على أراضي قرية عرب التعامرة في موقع (غابة أبو مهر، والرجبي)، على مساحة 49 دونما لإقامة 105 وحدات استيطانية، وأعلن عن المشروع بتاريخ 12 حزيران/ يونيو الماضي.

كما أعلن الاحتلال عن بدء سريان المخطط التفصيلي رقم 1/2/414 لمستوطنة “آسفر” المقامة على أراضي قرية سعير على مساحة 198 دونما، لإقامة 200 وحدة استيطانية سكنية، هذا المشروع أعلن عنه المشروع بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وعن بدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 12/8/115 لمستوطنة “ألفيه منشيه” المقامة على أراضي قرية عزون على مساحة 26 دونما، لإنشاء طريق ومساحة التخطيط المستقبلي.