العدو يطور أنظمة الرؤى في ناقلة الجند "نامير"

ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم السبت أن شركة نير أور تطور وتوفر أنظمة فيديو متقدمة للمركبات المدرعة المتقدمة في ألوية المشاة في جيش العدو الصهيوني.

و بحسب الصحيفة، فقد تم تصميم الأنظمة للسماح للمقاتلين داخل المدرعة بأداء المهمة القتالية والحركة من داخل المدرعة وجميع الرفوف (الفتحات تكون مغلقة) مغلقة باستخدام كاميرات وشاشات ومشاهد ملحقة بوحدة معالجة فيديو مركزية ، والتي يمكنها استخدام تقنيات متقدمة وإنشاء شاشة تتضمن مصادر متعددة.

و اوضحت الصحيفة أنه كجزء من تطوير الجيل الجديد من ناقلات الجند المدرعة في جيش العدو الصهيوني ، تمت صياغة مفهوم تشغيل فريد يتضمن ترقية نظام الفيديو الخاص بها، حيث يتصدر هذا التطوير شركة "نير أور" ، وهي شركة متخصصة في تطوير وإنتاج المنتجات الإلكترونية لسوق الدفاع: أنظمة في مجال الفيديو ، بالإضافة إلى تبادل الاتصالات ، وأجهزة التحكم ، وأجهزة الكمبيوتر القوية ، والشاشات ، وبرامج التشغيل الأخرى.

و لفتت الى أن الشركة اعتمدت اثناء تطوير المنتج على نظام الفيديو المثبت في ناقلة الجند القتالية "نامير"، والتي اكتسبت خبرة تشغيلية في العقد الماضي. تشمل المكونات الرئيسية للنظام شاشات عالية الدقة بمقاس 17 بوصة يستخدمها السائق وقائد المدرعة ومشغل الأنظمة ، والتي تمكنهم من القيادة وإطلاق النار بمساعدة الكاميرات المثبتة في المدرعة. إلى جانب عرض مسار القيادة والطريق ، تعمل شاشة السائق أيضاً كلوحة عدادات للوحة القيادة ، بجودة عالية تنافس تلك الموجودة في السيارات الفاخرة. تم تثبيت شاشات تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات لاستخدامها من قبل مقاتلي المشاة بقيادة المدرعة وتسمح - بالإضافة إلى المراقبة - أيضا بالاتصال بمشاهدة نظام "الصياد".