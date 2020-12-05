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د. حنا عيسى يحذر من مخططات صهيونية لطرد المسيحيين من الاراضي المقدسة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:01 - 05 ديسمبر 2020
كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة
تقارير
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ندد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات دكتور حنا عيسى باعتداء مجموعة من المستوطنين على الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

و قال عيسى في حديث لإذاعة القدس اليوم السبت إن الاعتداء على المقدسات لم يكن الأول فهو مستمر منذ عام 1948, عندما أُحتلت القدس الغربية حيث قام الصهاينة بتدمير وحرق الكنائس والمساجد.

و أضاف: "منذ عام 1967 إلى يومنا هذا هناك أكثر من 1500 اعتداء على المقدسات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, لاسيما مدينة القدس".

و حذر حنا عيسى من مخططات صهيونية من جماعات متطرفة تهدف لطرد المسيحيين من الأراضي المقدسة, واعتبار كل فلسطين التاريخية لليهود فقط.

و لفت الى أن اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بيهودية القدس زاد الطين بلة, حيث أنكر بذلك الوجود الإسلامي والمسيحي في فلسطين, والاعتداءات مستمرة خاصة على المسجد الأقصى.

و أكد أن الكنيسة الجثمانية تعتبر من الكنائس المهمة بالقدس ويطلق عليها أيضا اسم كنيسة "جميع الأمم" نظرا لاشتراك عدد كبير من الدول الأوروبية في بنائها في النصف الأول من القرن العشرين.

و دعا الدكتور عيسى لوقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات، داعياً المجتمع الدولي، لمواجهة إرهاب المستوطنين، ووضعهم ضمن قائمة الإرهاب الدولي.

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