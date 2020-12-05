جامعة القدس المفتوحة تقرر وقف اللقاءات الوجاهية و الاستمرار في الالكتروني

أعلنت جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة وقف اللقاءات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني وفق التعليمات الصادرة عن الشؤون الاكاديمية بالجامعة، و ذلك في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة، وحرصًا على صحة وسلامة الطلبة وذويهم والعاملين كافة، واستجابة لتعليمات الجهات المختصة.

و اوضحت الجامعة في تصريح صادر عنها اليوم السبت انه سيتم العمل بنظام الدوام الاداري الجزئي وفق اجراءات الطوارئ في كافة فروع الجامعة بالقطاع لتقديم الخدمات الطلابية الضرورية التي لا يمكن انجازها الكترونيا للطلبة والخريجين اعتبارا من يوم الاحد الموافق 6/12/2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية .

و أكدت الجامعة على ضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية المعمول بها في الجامعة .