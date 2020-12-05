دعاء استقبال العام الجديد 2021

يعد الدعاء هو صلة الوصل بين العبد وربه، التي يجب أن يحافظ عليها كل مسلم، وهو خير ما نبدأ به كل عام جديد، و يقوم الكثير من المسلمين ببدء السنة الجديدة 2021 بالصلاة وقراءة القرآن وقراءة الكثير من الأدعية والأحاديث لحين بدء سنة جديدة، حيث يتمنون من الله عز وجل أن يجعل هذه السنة مليئة بالخير والسعادة ويدعوا الله كثيرًا لتجنب الفقدان أو تجنب الأخبار السيئة.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم في هذا المقال أدعية استقبال العام الجديد 2021.

أدعية استقبال العام الجديد 2021

اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك، ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته،

ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

اللهم ارزقني في هذا العام الجديد راحة القلب والبال، وطمأنينة من عندك، واغفر لى ما أسررت وما أعلنت،وازح فيها همي وفرج فيها كربي.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة تنسيني كل ما عانيته،وأنت القادر المقتدر.

اللهم ألبسني العافية في هذا العام الجديد، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره ، نسألك المله أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك ، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ، و وفقني فيه لقراءة آياتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي، وطيب خاطري، اللهم اجعلها سنة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

اللهم أدخل على وأحبتي العام الجديد راضيين مرضيين، اللهم لا تجعل لنا مريضًا إلا شفيته،ولا مكروبًا إلا فرجت عنه ولا تجعل بيننا حاقد ولا حاسد.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك اللهم أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم إنا نسألك في هذا العام أن ترفع عنا البلاء وترزقنا الشفاء من كل داء، اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبال