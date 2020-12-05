ما هي قصة طفل المعادي الذي يواجه تهم التنمر على افراد الامن؟

يواجه الطفل المتعدي على فرد شرطة، بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، عدة تهم بينها إحرازهم مادة “الحشيش” المخدرة بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

وأمرت النيابة العامة المصرية في بيان بإحالة المتهمين إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.

وأوضح بيان النيابة المصرية أن القرار تتضمن معاقبة المتهمين أمام المحاكم المختصة لإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب هذه الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة من دون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

كما تقرر إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى “محكمة الجنح المختصة”، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.