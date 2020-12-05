موقع بريطاني: ترتيبات لعودة محمد دحلان الى فلسطين

كشف موقع بريطاني اليوم السبت عن نية النائب محمد دحلان، العودة من الإمارات إلى الاراضي الفلسطينية.

و بحسب موقع “إنتليجنس أون لاين” الاستخباري البريطاني، فإن دحلان يستعد للعودة الى فلسطين، لا سيما مع الأنباء التي تتحدث عن انتخابات قادمة.

و أشار تقرير الموقع البريطاني الى أن عدة شواهد لاعتزام دحلان العودة الى فلسطين، من بينها محاولته كسب دعم الشارع الفلسطيني من خلال انتقاده قرار عباس إعادة التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

و نوه الموقع البريطاني الى أن وفاة صائب عريقات الشهر الماضي، و هو أحد المنافسين المحتملين لخلافة الرئيس عباس، ربما دفعت دحلات للترتيب للعودة الى فلسطين، مع العلم أن الاخير اعتبر منذ زمن طويل أنه خليفة محتمل لعباس، نظرا للدعم الذي توليه الامارات له، حيث انه يشغل موقع المستشار الامني لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

و لفت الموقع الى أن وجود محمد دحلان حاليًا محسوبًا في هذه المرحلة بالذات، سيما مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة”.

كما اشار الموقع الى أن القيادي دحلان يحظى بدعم من بعض القوى في الداخل الفلسطيني والتي تتناغم أفكارها وخططها معه، وهو العامل الذي يشجعه على التخطيط للعودة الى فلسطين بشكل نهائي.

وفي عام 2014، أدانت محكمة فلسطينية دحلان غيابيا بتهمة “التشهير بعباس”، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. وبعد عام، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات أخرى بتهمة الاختلاس.