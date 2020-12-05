خلال أسبوع.. شهيد وإصابة 3 مستوطنين في 39 نقطة مواجهة مع الاحتلال

شهد الأسبوع الماضي ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال واندلاع مواجهات في الضفة والقدس، ضمن 39 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، فيما أصيب ثلاثة مستوطنين.

ففي يوم أمس الجمعة، ارتقى الفتى علي أيمن أبو عليا (13 عامًا) شهيدا برصاص الاحتلال في مواجهات المغير شرق رام الله، واندلعت مواجهات في العيسوية في القدس المحتلة، وكفر مالك والمغير وبيت سيرا في رام الله، ومنطقة الراس في سلفيت، وبيت دجن في نابلس وحي نابلس الجديدة في مدينة نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية، وذلك ضمن 9 نقاط مواجهة في الضفة والقدس أصيب خلالها مواطن دهسا من قبل جيب عسكري، وعدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وعشرات المواطنين بالاختناق إثر قنابل الغاز السام.

ويوم الخميس، تم إحصاء نقطتي مواجهة، اندلعت في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، وفي منطقة الراس غربي مدينة سفليت، وأصيب خلالها 32 مواطنا بالرصاص المطاطي إلى جانب عشرات حالات الاختناق.

وأحصي يوم الأربعاء 6 نقاط مواجهة، اندلعت في بلدة العيسوية في القدس المحتلة وبلدة حزما في ضواحي القدس، ومستوطنة يكير في سلفيت، ومحيط قبر يوسف وحاجز زعترة وبيت دجن في نابلس، وشهدت إلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات الاختناق وخمسة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وشهد منتصف الأسبوع 3 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال، اندلعت في بيت أمر في الخليل، والمدخل الشمالي لبيت لحم.

وأحصي يوم الإثنين 6 نقاط مواجهة، اندلعت على حاجز الزعيم في القدس المحتلة وضواحيها، وتقوع ومستوطنة معاليه عاموس في بيت لحم، واسكاكا ومدينة سلفيت في سلفيت، ومستوطنة "مجداليم" في نابلس، وأصيب خلالها مستوطن رشقا بالحجارة، فيما أزالت سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية في مدينة سلفيت.

ويوم الأحد، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة، اندلعت في الصوانة والرام في مدينة القدس وضواحيها، واندلعت مواجهات في مخيم العروب في الخليل أصيب خلالها مستوطنين، واندلعت مواجهات في مستوطنة بسجوت ومستوطنة عوفرا في رام الله، واللبن الشرقية في نابلس.

أما يوم السبت، فقد اندلعت 7 نقاط مواجهة، في كل من بيت حنينا وعناتا ومعسكر عناتوت في مدينة القدس وضواحيها، وباب الزاوية في الخليل، وسلواد في رام الله، وكفر قدوم في قلقيلية، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وألقي خلالها زجاجات حارقة، وأصيب مواطن بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق.