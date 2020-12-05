داخلية غزة تنشر ملخص إجراءات الشرطة بحق المخالفين لاجراءات السلامة

نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 48 ساعة الماضية.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أنه تم تحرير 209 مخالفات لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، إلى جانب تحرير 127 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 21 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

وقالت إنها أوقفت 177 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، مشيرة إلى أنه تم إغلاق 138 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، بينها مطاعم ومقاهٍ.

كذلك أوقفت 94 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 59 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها.

وأضافت أنها أنهت 42 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.