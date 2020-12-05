تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة اشبيلية اليوم السبت 5/12/2020، حيث ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر المباراة المهمة التي تجمع فريق ريال مدريد واشبيليه، كما لم يرق الأداء لنادي ريال مدريد الاسباني خلال المباريات الماضية، حينما حَلَّ ضيفاً على إشبيلية، بملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لم يُحقق ريال مدريد أي انتصار في آخر 3 مباريات في الليغا الإسبانية، وسجّل تعادلًا مرة وخسر مرتين، وفي جميع هذه المباريات استقبل أهدافاً من علامة الجزاء (فالنسيا، فياريال وديبورتيفو ألافيس).

بالوقت الذي يُعاني فيه زين الدين زيدان، من غياب عدد لا بأس به من اللاعبين، وعلى رأسهم سيرجيو راموس الذي لم يتعافَ حتى الآن من إصابته، وداني كارفاخال الذي تجددت إصاباته، وإدين هازارد الذي ينطبق عليه نفس الأمر.

تشكيلة ريال مدريد اليوم السبت

إلى حين انضمام ماريانو دياز إلى قائمة المصابين، ومن المتوقع تغيُبه عن الملاعب لأسبوعين متاليين، مع العلم أن زيدان كان يعتمد عليه في المباريات الأخيرة، إثر إصابة كريم بنزيما.

ويتوقع في حال فشل ريال مدريد بتحقيق الفوز على إشبيلية، فإن مستقبل زيدان الكروي سيكون على المحك، ولا يُستبعد قيام فلورنتينو بيريز بإقالته من منصبه.

ونرفق لكم أدناه التوقعات لتشكيلة فريق ريال مدريد ضد اشبيليه

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

وفي خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران وفريلاند ميندي

وفي خط الوسط: لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو وتوني كروس

وفي خط الهجوم: رودريجو جوس، ماركو أسينسيو وكريم بنزيما