مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على ابواب المسجد الأقصى

أدى مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، طقوسا تلمودية استفزازية، على عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين تجمعوا أمام بابي الأسباط وحطة وأدوا طقوسا تلمودية بصوت مرتفع.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنين تأتي إلى جانب اقتحاماتهم ضمن جولات دورية تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي الوقت الذي تسهّل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم في القدس والمسجد الأقصى وتوفر الحماية لهم، فإن الاحتلال وسلطاته تلاحق المرابطين وموظفي المسجد الأقصى عبر الاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

وكانت ما تسمى بجماعات الهيكل قد طالبت قوات الاحتلال بتشديد قبضتها على المرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.