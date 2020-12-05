تفاصيل مفاجئة عن اللحظة الأخيرة قبل اغتيال العالم فخري زاده

كشف نجل العالم الإيراني النووي فخري زاده تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة في عملية اغتيال والده التي حدثت في العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة الماضية.

وقال نجل فخري زاده، في مقابلة للتلفزيون الايراني: "إن عملية الاغتيال لم تنفذ من مدفع رشاش مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على جانب الطريق ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية كما ورد في الكثير من المزاعم".

وأضاف، "كانت هناك معركة حقيقية"، مؤكدا أن والدته كانت بجوار زوجها عند وقوع الحادث ولكنها لم تصب بأذى من إطلاق النار. وقال الابن: "أصيب والدي بأربع أو بخمس أعيرة نارية".

وفي مقابلة مع صحيفة "صبح نو" قال حامد فخري زاده، إن "والده تلقى تحذيرًا من قبل عناصر الأمن المسؤولين عن حراسته بعدم الخروج يوم الاغتيال. لكنه رغم ذلك خرج، إذ كان ينوي حضور اجتماع مهم".

وأكد حماد زاده،، أن الجميع ينتظر استكمال تحقيق فريق الحماية والمجلس الأعلى للأمن القومي وتزويدنا بالتفاصيل. قائلًا: "كل ما أعرفه هو أن والدتي كانت مع والدي لحظة بلحظة، وقبل أن يتلقى والدي الطلقة الأولى، كانت والدتي برفقته خارج السيارة، قبل أن يتلقى الرصاصات الأخرى ويسقط من ذراعها".

وذكر أن "فخري زاده حقق حلمه بالاستشهاد، وكان يحلم بذلك منذ أن كان في العشرين من عمره، وكان يرى أنه "لا يستشهد أحد إلا إذا استشهد في حياته"، مضيفا أنه "كان يخاف على حياة حراسه فكان يقول لي دائما إذا حدث شيء للحراس لأن لهم أسرا، فكيف يرد على أهلهم فيما بعد".